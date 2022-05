Südkorea ist für Gesundheitskooperation mit Nordkorea bereit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat angesichts des bestätigten Corona-Ausbruchs in Nordkorea seine Bereitschaft zur Unterstützung des Nachbarlands bekundet.Der stellvertretende Ministeriumssprecher Cha Duk-chul teilte am Freitag mit, die Position der Regierung sei es, dass Hilfe für die Einwohner Nordkoreas jederzeit möglich sei. Das Gleiche gelte für die innerkoreanische Kooperation bei der Seuchenbekämpfung sowie in den Bereichen Gesundheit und medizinische Versorgung.Cha erläuterte, dass im diesjährigen Budget für den innerkoreanischen Kooperationsfonds 95,4 Milliarden Won (74 Millionen Dollar) für die Gesundheits- und Medizinkooperation vorgesehen seien. Zugleich hieß, verschiedene Faktoren müssten berücksichtigt werden, um ein für die Nordkorea-Hilfe verfügbares konkretes Volumen zu berechnen.Zur möglichen Effizienz des nach dem Corona-Ausbruch ausgerufenen maximalen Notfallsystems zur Seuchenbekämpfung in Nordkorea hieß es, es lägen keine weitere Informationen vor, als das, was das Land selber über die Nachrichtenagentur KCNA bekannt gegeben habe.