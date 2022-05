Präsident Yoon leitet Sitzung zu Makrowirtschaft und Finanzmarkt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Freitag eine Sitzung zur Überprüfung der Lage der Makrowirtschaft und am Finanzmarkt geleitet.Daran nahmen auch Finanzminister Choo Kyung-ho und der Gouverneur der Zentralbank Bank of Korea, Rhee Chang-yong, teil.Die Leitung der wirtschafts- und finanzpolitischen Sitzung demonstriere Yoons Willen, der Wirtschaft und der Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger höchste Priorität der Politik einzuräumen, teilte das Präsidialamt mit.Bei dem Treffen seien Südkoreas vorsorgliche Maßnahmen hinsichtlich der Lage der Weltwirtschaft und am Finanzmarkt erörtert worden, hieß es.Yoon hatte bei der ersten Sitzung mit seinen Chefsekretären die Preisentwicklung als größtes Problem bezeichnet. Er hatte gefordert, die Ursachen der Preissteigerungen zu klären und über Maßnahmen zu ihrer Eindämmung nachzudenken.