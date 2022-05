Präsident Yoon spricht heute erstmals vor der Nationalversammlung

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol wird am heutigen Montag erstmals vor der Nationalversammlung sprechen.Wie das Sprecherbüro des Präsidialamtes am Sonntag mitteilte, seien "überparteiliche Zusammenarbeit für die Krisenüberwindung" und "Politik der Zusammenarbeit für die Krisenüberwindung" die Schlagworte seiner am Morgen geplanten Rede.Es wird erwartet, dass Yoon um die Zusammenarbeit der Nationalversammlung für die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts in Höhe von 36,4 Billionen Won oder 28,5 Milliarden Dollar bitten wird.Mit dem Geld sollen Selbstständige und Besitzer kleiner Betriebe unterstützt werden, die von den Folgen der Covid-19-Krise besonders schwer betroffen sind.Vor seiner Rede wird Yoon mit Parlamentssprecher Park Byeong-seug und den Fraktionschefs der regierenden Partei Macht des Volks sowie der führenden Oppositionspartei, der Minjoo-Partei Koreas, zu einem Gespräch zusammenkommen.