Boyband BTS gewinnt drei Billboard Music Awards

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boyband BTS hat bei den Billboard Music Awards drei Auszeichnungen geholt.Die Gruppe wurde damit bereits das sechste Jahr in Folge ausgezeichnet.Die Künstler gewannen in den Kategorien "Top Duo/Group", "Top Song Sales Artist" und "Top Selling Song".Grundlage für die Auswahl der Finalisten war das Abschneiden in den Billboard Charts im Zeitraum 10. April 2021 bis 26. März 2022.Letztes Jahr hatte die Gruppe vier Preise gewonnen, darunter den Hauptpreis "Top Selling Song". Seit 2017 konnten BTS außerdem fünf Mal in Folge den Preis "Top Social Artist" erhalten.Die Billboard Music Awards zählen neben den American Music Awards und den Grammy Awards zu den wichtigsten Auszeichnungen für Popmusik in den USA.