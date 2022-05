Altersgrenze für Behandlung mit Covid-Medikamenten gesenkt

Photo : KBS News

In Südkorea wird die Altersgrenze für die Behandlung mit Medikamenten gegen Covid-19 gesenkt.Ab heute kann das Medikament Paxlovid von Pfizer Patienten ab 12 Jahren verabreicht werden, sollte die Behandlung aufgrund von Vorerkrankungen angezeigt sein, teilte die Regierung mit.Die Covid-Pille Lagevrio von Merck Sharp & Dohme stehe für Patienten ab 18 Jahren zur Verfügung, sollte deren Gabe medizinisch notwendig sein.Als Vorerkrankungen, die eine Einnahme der Medikamente rechtfertigen, wurden beispielsweise Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder chronische Erkrankungen der Nieren und Lunge genannt.Betroffene können das Medikament verschrieben bekommen, wenn bei ihnen per Schnelltest in einer medizinischen Einrichtung eine Covid-19-Infektion nachgewiesen wurde.Bislang konnten die Medikamente nur Menschen mit Immunschwäche ab 60 Jahren erhalten sowie Menschen ab 40 Jahren, wenn Grunderkrankungen vorlagen.