Yoon und Biden wollen über Nordkoreas Provokationen diskutieren

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden wollen bei ihrem Gipfeltreffen am Wochenende über Nordkorea, die Wirtschaftssicherheit und den gemeinsamen Beitrag in internationalen Angelegenheiten diskutieren.Das sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Sonntag vor der Presse.Die Staatschefs würden über ihre Strategie zur Reaktion auf Nordkoreas Provokationen und Maßnahmen zum Situationsmanagement sprechen, hieß es.In Bezug auf die Wirtschaftssicherheit wollten sie sich über Wege zur bilateralen Kooperation bei Lieferketten und neuen Technologien abstimmen. Auch Südkoreas Beiträge zu internationalen Angelegenheiten und deren Koordinierung würden auf der Tagesordnung stehen, hieß es weiter.Am Wichtigsten bei dem Treffen sei die Schaffung einer Grundlage dafür, dass beide Präsidenten früh eine Vertrauensbeziehung aufbauen und die bilaterale Allianz zurück auf Kurs bringen, fügte der Beamte hinzu.Der Beamte wies außerdem darauf hin, dass Präsident Biden der erste offizielle ausländische Gast sei, der nach der Eröffnung der „Yongsan“-Ära empfangen werde. Hinsichtlich Protokoll und Zeitplan würden verschiedene Vorbereitungen getroffen, hieß es weiter.