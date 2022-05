Medien: Anzeichen für Wiederaufnahme des Baus eines 50-MW-Reaktors in Nordkoreas Atomkomplex Yongbyon

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Medienberichten anscheinend den seit über 20 Jahren eingestellten Bau eines großen Kernreaktors im Atomkomplex in Yongbyon wieder aufgenommen.Ausländische Medien wie CNN berichteten, dass vom Unternehmen Maxar aufgenommene Satellitenbilder erkennen ließen, dass Nordkorea die Bauarbeiten an dem Reaktor in letzter Zeit wieder aufgenommen habe. Die US-Regierung überwache die Entwicklung genau.Experten sagten, Einschätzungen dazu, wann der Reaktor fertiggestellt werde, seien schwierig. Zugleich gingen sie davon aus, dass dessen Leistung 50 Megawatt betragen werde.Der Reaktor sei etwa zehnmal größer als der bestehende Kernreaktor in Yongbyon, der seit Ende der 1980er Jahre in Betrieb sei. Nordkorea habe 1994 den Bau des Reaktors im Rahmen seines Genfer Abkommens mit den USA gestoppt, berichtete CNN.Im Atomkomplex in Yongbyon befinden sich ein Fünf-MW-Reaktor und eine Wiederaufarbeitungsanlage. In letzter Zeit häuften sich Medienberichte, nach denen es Anzeichen für einen Betrieb der Anlagen gäbe.Jeffrey Lewis, Professor am Middlebury Institute of International Studies, sagte CNN, wenn der große Reaktor betriebsbereit sei, könnte Nordkorea die Produktion von waffenfähigem Plutonium verzehnfachen.