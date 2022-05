Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals seit 104 Tagen in 10.000er-Bereich gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit 104 Tagen in den 10.000er-Bereich gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Montag mit, dass bis Mitternacht 13.296 Neuinfektionen bestätigt worden seien, darunter 13.268 lokal übertragene und 28 eingeschleppte Fälle.Es ist das erste Mal seit dem 1. Februar, dass die Zahl der täglichen Neuansteckungen im 10.000er-Bereich lag.Verglichen mit der Vorwoche wurden etwa 7.000 weniger neue Fälle gemeldet.Bislang wurden insgesamt 17.795.357 Infektionsfälle im Land erfasst.Es wurden 35 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle stieg auf 23.744, die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.Mittlerweile sind 64,7 Prozent der Bevölkerung dreifach gegen Covid-19 geimpft. Bei den Menschen ab 60 Jahren erreicht die Quote 89,6 Prozent.6,8 Prozent der Bevölkerung erhielten auch eine vierte Impfung. Die Quote beträgt bei den Menschen ab 60 Jahren 24,3 Prozent.