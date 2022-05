Südkoreas Degenherren gewinnen Mannschaftsgold bei Weltcup in Heidenheim

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Degenfechter-Mannschaft hat beim Weltcup in Deutschland den Mannschaftstitel gewonnen.Beim Weltcup in Heidenheim am Samstag (Ortszeit) holte das südkoreanische Herrenteam bestehend aus Park Sang-young, Son Tae-jin, Kweon Young-jun und Kim Myeong-ki Mannschaftsgold. Das Team siegte im Finale mit 45:32 über die deutsche Mannschaft.Damit holten Südkoreas Degenherren zum zweiten Mal in der laufenden Saison eine Weltcup-Medaille. Beim Turnier im russischen Sotschi im Februar hatte Südkorea die Bronzemedaille gewonnen.