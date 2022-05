Bisher größtes K-Pop-Konzert in Europa fand in Frankfurt statt

Photo : YONHAP News

Am Samstagabend hallte lauter Jubel durch das Frankfurter Waldstadion, den Deutsche Bank Park.Etwa 44.000 K-Pop-Fans aus ganz Europa hatten sich dort versammelt, um ein großes Konzert zu verfolgen.Als die Sängerinnen und Sänger auf die Bühne traten, begann das ganze Publikum zu singen.KPOP.FLEX war das bisher größte K-Pop-Konzert in Europa und fand am Samstag und Sonntag statt. Über zehn Teams, darunter KAI der Band EXO, Monsta X, NCT Dream, (G)I-DLE und Mamamoo, traten auf die Bühne.Am ersten Tag waren alle 44.000 Tickets ausverkauft, am zweiten Tag wurden über 30.000 Karten verkauft. Die Veranstalter rechneten mit 80.000 Zuschauern aus etwa 180 Ländern.