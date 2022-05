Regierung diskutiert über Zeitpunkt für Abschaffung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung diskutiert diese Woche darüber, wann die Rückkehr zur Normalität in die Etablierungsphase eintreten sollte.Dies soll die Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte umfassen.Die Regierung hatte mit Wirkung ab dem 25. April Covid-19 von der Infektionskrankheit der gefährlichsten Kategorie Klasse 1 auf Klasse 2 herabgesetzt. Gleichzeitig war eine vierwöchige Übergangsphase eingeleitet worden.Diese soll am 22. Mai zu Ende gehen. Offen ist nun, ob gleich am darauffolgenden Tag die Etablierungsphase beginnen kann.Die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden teilten mit, dass in dieser Woche auf der Grundlage der Corona-Zahlen sowie der Kapazitäten im Gesundheitswesen und mit Rücksicht auf Expertenmeinungen über einen möglichen Zeitpunkt hierfür diskutiert werde.