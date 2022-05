Entwickler von Luna und TerraUSD räumt Scheitern des Kryptoprojekts ein

Photo : YONHAP News

Der Entwickler der Kryptowährungen Luna und TerraUSD (UST) hat sich nach deren Kurssturz erstmals entschuldigt und das Scheitern des Kryptoprojekts eingeräumt.Kwon Do-hyung, CEO der in Singapur ansässigen Firma Terraform Labs, schrieb am Freitag (Ortszeit) auf Twitter, er habe die letzten Tage damit verbracht, Mitglieder der Terra Community, Mitarbeiter, Freunde und Familie anzurufen, die durch das Depegging von UST, die misslungene Aufrechterhaltung des Werts gegenüber dem US-Dollar, am Boden zerstört seien.Sein Herz sei angesichts des Schmerzes gebrochen, den seine Erfindung allen zugefügt habe, schrieb er weiter.Luna und UST stürzten zuletzt ab und wurden faktisch wertlos. Das sorgte für einen großen Schock an globalen Kryptobörsen, der Bitcoin stürzte in der Folge ebenfalls ab.Laut der Kryptobörse Coinbase kostet ein Luna derzeit 0,0001 Dollar.Nach der weltgrößten Kryptobörse Binance haben auch die koreanischen Kryptobörsen Upbit und Bithum angekündigt, Luna nicht mehr anbieten zu wollen.