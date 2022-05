Politik Usbekischer Präsident dankt für Südkoreas Unterstützung für Berufsausbildung

Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev hat sich für Südkoreas Unterstützung für eine systematische Berufsausbildung in seinem Land bedankt.



Das teilte Südkoreas Agentur für internationale Kooperation (KOICA) am Montag mit.



Präsident Mirziyoyev besuchte laut KOICA am Freitag (Ortszeit) das von der südkoreanischen Regierung errichtete Berufsausbildungszentrum in Fargʻona. Er sagte, dass das vierte Berufsausbildungszentrum ein Symbol der Freundschaft zwischen Südkorea und Usbekistan sei. Er danke für die Weitergabe von Knowhow zur Berufsausbildung und Technologien durch die Berufsausbildungszentren, die KOICA fertiggestellt habe.



KOICA hat bisher vier Berufsausbildungszentren in Usbekistan errichtet, darunter im Jahr 2012 eines in der Hauptstadt Taschkent. Das fünfte Zentrum soll bis 2024 in Urganch gebaut werden, hierfür werden 14 Millionen Dollar eingesetzt.