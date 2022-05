Seouler Börse schließt wegen Zinssorgen im Minus

Photo : YONHAP News

Die Seouler Börse hat am Montag wegen Zinssorgen im Minus geschlossen.Der Hauptindex Kospi verlor 0,29 Prozent auf 2.596,58 Zähler.Der Kospi war zunächst mit Aufschlägen in den Handel gestartet, nachdem der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, gesagt hatte, dass eine stärkere Zinsanhebung um 75 Basispunkte nicht mehr aktiv erwogen würde.Der Kospi büßte seine Gewinne jedoch wieder ein, weil Südkoreas Zentralbank-Chef Rhee Chang-yong eine Anhebung um 50 Basispunkte wegen der weiterhin hohen Inflation nicht ausschließen wollte.Die BOK in Südkorea hatte im letzten Monat den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,5 Prozent angehoben.Der Kospi sei mit Abwärtsdruck konfrontiert, da die Bedenken über eine harte Landung der chinesischen Wirtschaft zunähmen, wurde Park Sang-hyun von Hi Investment & Securities von Yonhap zitiert.Auch die Äußerung des BOK-Chefs laste auf dem Markt, wurde der Experte weiter zitiert.