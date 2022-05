Nordkorea setzt Volksarmee für Versorgung mit Corona-Medikamenten ein

Photo : Getty Images Bank

Angesichts der weiteren Ausbreitung von Covid-19 hat Nordkorea seine Volksarmee für die Medikamentenversorgung eingesetzt.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass Sanitätsoffiziere der Volksarmee am vorherigen Tag in allen Apotheken in Pjöngjang eingesetzt worden seien, um rund um die Uhr Arzneimittel zu befördern und liefern.Die Maßnahme erfolgte auf Sonderbefehl von Machthaber Kim Jong-un.Kim hatte in einer Sitzung des Politbüros der Arbeiterpartei am Sonntag die Beamten dafür gerügt, dass Medikamente im Zusammenhang mit Covid-19 nicht rechtzeitig an die Menschen verteilt würden. Er hatte daraufhin den Einsatz von Sanitätstruppen in Pjöngjang angeordnet.