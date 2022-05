USA warnen vor versehentlicher Einstellung nordkoreanischer IT-Fachkräfte

Photo : Getty Images Bank

Die US-Regierung hat Unternehmen davor gewarnt, versehentlich nordkoreanische IT-Fachkräfte einzustellen.Die gemeinsame Warnung veröffentlichten am Montag das Außenministerium, das Finanzministerium und die Bundespolizei FBI.Nordkorea entsende hoch qualifizierte IT-Experten in die Welt, um Devisen für seine Programme für Massenvernichtungswaffen und Raketen zu beschaffen.Damit sollten Sanktionen der USA und der Vereinten Nationen unterwandert werden. Unternehmen, die solche Mitarbeiter einstellen und bezahlen, könnten selbst zum Gegenstand von Sanktionen werden, hieß es in der Mitteilung.Nordkoreaner würden sich den Umstand zunutze machen, dass eine hohe Nachfrage nach Programmierern und App-Entwicklern bestehe. Sie würden als freie Mitarbeiter Verträge in der ganzen Welt unterzeichnen, darunter Nordamerika, Europa und Ostasien, wurde gewarnt.