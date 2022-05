Südkoreas neuer Nuklearunterhändler telefoniert mit seinem US-Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Der neue Chefunterhändler Südkoreas für Atomgespräche mit Nordkorea hat am Montag mit seinem US-Amtskollegen ein Antrittstelefonat geführt.Kim Gunn, der Sonderbeauftragte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, und Sung Kim, der US-Sondergesandte für Nordkorea, äußerten in dem Telefonat ihre Besorgnis über die ernsthafte Corona-Lage in Nordkorea. Sie verständigten sich darauf, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft über humanitäre Hilfe für Nordkorea zu diskutieren.Laut dem Außenministerium in Seoul sprach die US-Seite ihre Unterstützung für die Position Südkoreas aus, Nordkorea bei der Eindämmung des Coronavirus helfen zu wollen.Beide Seiten tauschten ihre Einschätzungen zur Wahrscheinlichkeit weiterer Raketenstarts und eines Atomtests Nordkoreas aus. Sie vereinbarten, bei der Aufrechterhaltung einer festen gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA ihre enge Kooperation für ein geschlossenes Vorgehen der Weltgemeinschaft fortzusetzen und zu verstärken.