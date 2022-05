Umsatz von Großunternehmen übertrifft im Auftaktquartal erstmals 700 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Der Umsatz der führenden Unternehmen in Südkorea hat im Auftaktquartal erstmals die Marke von 700 Billionen Won durchbrochen.Das ergab eine Untersuchung des Informationsportals CEO Score. Grundlage waren die Geschäftsberichte für das erste Quartal dieses Jahres, die 344 der 500 umsatzstärksten Unternehmen vorlegten.Demnach stieg der Umsatz dieser Unternehmen in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorjahr um 19,8 Prozent auf 793,55 Billionen Won (620 Milliarden Dollar).Es ist das erste Mal, dass der Quartalsumsatz der Umsatzspitzenreiter 700 Billionen Won (knapp 550 Milliarden Dollar) übertraf.Nach Branchen gesehen lag IT/Elektrik/Elektronik mit einem Umsatz von 143,3 Billionen Won (etwa 110 Milliarden Dollar) an der Spitze. Dahinter folgten Petrochemie, Autos und Teile, Versicherung, Wertpapiere, öffentliche Unternehmen und Banken.Unter den Unternehmen blieb Samsung Electronics mit 12,39 Billionen Won (9,7 Milliarden Dollar) Spitzenreiter. Auf Platz zwei landete das Gasunternehmen KOGAS, gefolgt von Meritz Securities, Posco Holdings und SK Energy.Samsung Electronics führte beim Betriebsgewinn mit 4,7 Billionen Won (3,7 Milliarden Dollar) ebenfalls die Tabelle an.