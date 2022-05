Yoons Sondergesandter übermittelt neuem VAE-Präsidenten Einladung nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Ein Sondergesandter von Präsident Yoon Suk Yeol hat dem neuen Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) eine Einladung zu einem Besuch in Südkorea übermittelt.Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul am Dienstag sprach der Sondergesandte Chang Je-won am Montag (Ortszeit) dem neuen Präsidenten der VAE, Mohammed bin Zayid Al Nahyan, Beileid zum Tod des Präsidenten Scheich Chalifa bin Zayid Al Nahyan, aus.Chang verwies darauf, dass Südkorea und die VAE zur Regierungszeit des verstorbenen Präsidenten eine besondere strategische Partnerschaft eingegangen seien. Er übermittelte die Hoffnung von Präsident Yoon, dass beide Länder unter ihrer neuen Führung in den bilateralen Beziehungen einen neuen Sprung nach vorne machen würden.