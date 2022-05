Filmfestspiele von Cannes werden eröffnet – zwei koreanische Filme im Wettbewerb

Photo : YONHAP News

Die 75. Internationalen Filmfestspiele von Cannes werden am Dienstag um 19 Uhr (Ortszeit) feierlich eröffnet.Das Filmfestival findet erstmals seit drei Jahren in seiner gewöhnlichen Form statt, nachdem es in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie abgesagt oder verschoben werden musste.Das zwölftägige Filmfestival wird mit der Zombiekomödie „Final Cut“ des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius gezeigt, der bei den Academy Awards fünf Auszeichnungen erhielt.In der Wettbewerbssektion konkurrieren 21 Filme um die Goldene Palme. Dazu zählen die koreanischen Produktionen „Decision to Leave“ und „Broker“. Es ist das erste Mal seit 2017 mit „Okja“ und „The Day After“, dass zwei koreanische Filme in den offiziellen Wettbewerb kamen.