CNN: Nordkorea bereitet sich rechtzeitig zu Bidens Asien-Reise auf Raketentest vor

Photo : YONHAP News

Nordkorea bereitet sich offenbar rechtzeitig zu den Besuchen von US-Präsident Joe Biden in Südkorea und Japan auf einen Raketentest vor.Der US-Nachrichtensender CNN berichtete am Dienstag, dass möglicherweise innerhalb von 48 bis 96 Stunden eine Interkontinentalrakete (ICBM) gestartet werden könnte.Der Sender beruft sich bei seinen Angaben auf einen US-Geheimdienstbeamten. Ihm zufolge gebe es Anzeichen, die auch vor früheren Tests entdeckt worden seien.Satellitenbilder ließen erkennen, dass der Start nahe der Hauptstadt Pjöngjang erfolgen würde. Details zur Betankung, entsprechender Ausrüstung, Fahrzeugen und Personal seien jedoch nicht bekannt gemacht worden.US-Präsident Biden wird Südkorea von Freitag bis Sonntag besuchen und in Seoul zum ersten Gipfelgespräch mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Yoon Suk Yeol zusammenkommen.Anschließend wird er für die Teilnahme am Sicherheitsdialog Quad nach Japan reisen. An dem Kooperationsformat sind neben den USA und Japan auch Australien und Indien beteiligt.