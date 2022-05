WHO besorgt über Risiko neuer Corona-Varianten in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat davor gewarnt, dass die Ausbreitung des Coronavirus in Nordkorea auch das Risiko für die Entstehung neuer Varianten erhöhen kann.Laut Reuters sagte Mike Ryan, Direktor der Nothilfe-Koordination der WHO vor der Presse, dass der Massenausbruch von Covid-19 in Nordkorea besorgniserregend sei. Die WHO habe wiederholt betont, dass bei einer rapiden Übertragung des Virus ein höheres Risiko für das Auftauchen neuer Varianten bestehe.Auf die Frage, wie die WHO reagieren würde, antwortete Ryan, die Organisation sei zur Hilfe bereit. Sie habe jedoch nicht die Macht, sich in Angelegenheiten eines souveränen Landes einzumischen.