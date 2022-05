Polizei: Verdächtiger nach Schüssen in Koreatown in Dallas soll Wahnvorstellungen über Asiaten haben

Photo : YONHAP News

Ein Verdächtiger, der in der Vorwoche in einem Friseursalon in der Koreatown in der US-Stadt Dallas um sich geschossen hat, soll unter Wahnvorstellungen leiden.Er sei fest davon überzeugt, dass Amerikaner mit asiatischen Wurzeln ihm Schaden zufügen wollten, teilte die Polizei von Dallas mit. Der 36-jährige Afroamerikaner Jeremy Theron Smith sei mittlerweile als Verdächtiger verhaftet und angeklagt worden.Smith soll am 11. Mai in einem Friseursalon in der Koreatown in Dallas um sich geschossen und dabei drei koreanischstämmige Frauen verletzt haben.