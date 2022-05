Verteidigungsministerium kündigt offiziell Verlegung des Sitzes des JCS nach Namtaeryeong an

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat offiziell angekündigt, den Sitz des Vereinigten Generalstabs (JCS) der Streitkräfte vom Seouler Bezirk Yongsan an den Standort des Kommandos zur Verteidigung der Hauptstadt in Namtaeryeong im Süden Seouls zu verlegen.Verteidigungsminister Lee Jong-sup stellte den Plan am Dienstag vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss vor.Der Minister sagte, dass für die Bauarbeiten und den Umzug voraussichtlich 200 bis 300 Milliarden Won (rund 160 bis 240 Millionen Dollar) benötigt würden.Das Verteidigungsministerium hatte Stunden zuvor vor dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss seinen mittel- und langfristigen Plan zur Integration des Ministeriums und des Büros des JCS präsentiert.Laut dem Plan wird die Regierung in diesem Jahr Konsultationen zu Pilotstudien und Machbarkeitsstudien einleiten. Es wird angestrebt, den Bau eines neuen Gebäudes des JCS bis 2026 abzuschließen.Nach der Fertigstellung des Gebäudes wird das Verteidigungsministerium im aktuellen Gebäude des JCS untergebracht, nachdem seine Abteilungen aufgrund der Verlegung des Präsidialamtes in den Hauptsitz des Ministeriums an etwa sieben Orte verteilt werden mussten.