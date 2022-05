Südkoreas neuer Nuklearunterhändler telefoniert mit japanischem Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Der neue Chefunterhändler Südkoreas für Atomgespräche mit Nordkorea hat mit seinem japanischen Amtskollegen am Telefon über die Nordkorea-Frage diskutiert.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Kim Gunn, der Sonderbeauftragte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, am Dienstag mit Takehiro Funakoshi, Generaldirektor des Büros für asiatische und ozeanische Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, ein Antrittstelefonat geführt habe.Beide Seiten tauschten ihre Einschätzungen zur Situation in Nordkorea, einschließlich der fortgesetzten Raketentests und der Ausbreitung von Covid-19, aus und besprachen, wie vorgegangen werden sollte.Sie verständigten sich laut dem Außenministerium darauf, in Bezug auf Nordkorea und dessen Nuklearproblematik weiterhin in enger Kommunikation und Kooperation zu stehen.Kim wurde am 13. Mai ernannt und führte am Montag mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, ein Antrittstelefonat.