Gericht weist Antrag von Edison Motors gegen Veräußerungsverfahren von SsangYong Motor zurück

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Südkorea hat alle Anträge von Edison Motors zur Einstellung eines neuen Veräußerungsverfahrens von SsangYong Motor zurückgewiesen.Edison Motors hatte nach der Kündigung seines Übernahmevertrags mit dem hoch verschuldeten Autobauer Anträge auf eine einstweilige Verfügung zum Verbot eines neuen Veräußerungsverfahrens und zur Außerkraftsetzung der Kündigung des Vertrags eingereicht.Das Bezirksgericht Seoul Zentral teilte am Mittwoch mit, dass das zuständige Richtergremium am Dienstag die Anträge zurückgewiesen habe.Ein Konsortium um Edison Motors hatte im Januar mit SsangYong Motor einen Fusions- und Übernahmevertrag unterzeichnet. Nachdem der Restbetrag in Höhe von 274,3 Milliarden Won nicht fristgemäß gezahlt worden war, teilte SsangYong die Kündigung des Vertrags mit.Das Insolvenzgericht Seoul bestimmte am 13. Mai ein Konsortium von KG Group und Pavilion PE zum Stalking-Horse-Bieter für die Übernahme von SsangYong.