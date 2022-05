Yoon und Biden werden am Samstagnachmittag 90-minütiges Gipfelgespräch führen

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-Amtskollege Joe Biden werden am Samstagnachmittag zu einem etwa 90-minütigen Gipfelgespräch zusammenkommen.Das Treffen werde im Büro des Präsidenten im Seouler Bezirk Yongsan stattfinden, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit.Biden wird quasi als erster offizieller ausländischer Gast das neue Büro des Präsidenten in Yongsan besuchen.Der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Tae-hyo gab konkrete Termine in Bezug auf den Korea-USA-Gipfel bekannt.Präsident Biden werde am späten Freitagnachmittag zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea eintreffen. Er werde am Samstag den Nationalfriedhof in Seoul besuchen, ehe er mit Yoon ein Gespräch führen und eine gemeinsame Pressekonferenz geben werde. Danach sei ein offizielles Bankett geplant, hieß es.