Börse in Seoul kann vorrücken

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse in Seoul hat am Mittwoch vorrücken können.Der Leitindex Kospi gewann 0,21 Prozent auf 2.625,98 Zähler hinzu.Der Kospi hatte damit die Entwicklung der US-Börsen am Dienstag nachvollzogen. Dort war es trotz Warnungen des Fed-Chefs Jerome Powell, wonach die Rekordinflation mit aggressiven Maßnahmen gestoppt werden müsse, nach guten Daten zur Industrieproduktion zu Kursanstiegen gekommen.Die Rally in den USA sei auf eine Schnäppchenjagd angesichts guter Wirtschaftsdaten zurückzuführen, wurde Na Jeong-hwan von Cape Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Der Kospi werde den Aufwärtstrend wahrscheinlich nicht fortsetzen können, da die Anleger ab einem bestimmten Kursniveau wieder Verkäufe tätigen würden, wurde der Experte weiter zitiert.