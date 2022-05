USA vor Bidens Asien-Reise für jede Provokation durch Nordkorea gewappnet

Photo : YONHAP News

Die USA sind vor der Asien-Reise von Präsident Joe Biden für jede Provokation durch Nordkorea gewappnet.Das sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Den USA lägen Geheimdienstinformationen vor, wonach eine echte Möglichkeit bestehe, dass Nordkorea während oder in den Tagen vor und nach Bidens Besuch in Südkorea und Japan entweder einen Raketentest oder einen Atomtest durchführe.Die USA würden sich auf alle Eventualitäten vorbereiten, darunter die Möglichkeit, dass es während der Reise zu einer solchen Provokation komme.Washington sei im engen Austausch mit Südkorea und Japan. Er habe auch mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi in einem Telefonat die Möglichkeit einer Provokation erörtert, fügte der Sicherheitsberater hinzu.Der US-Präsident wird diese Woche zu seiner ersten Asien-Reise aufbrechen, die ihn von Freitag bis Sonntag nach Südkorea und im Anschluss von Sonntag bis Dienstag kommender Woche nach Japan führen wird.