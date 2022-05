Atomwaffen, Wirtschaftssicherheit und regionale Zusammenarbeit zentrale Gipfel-Themen

Photo : YONHAP News

Im Mittelpunkt der bevorstehenden Gespräche zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und seinem US-Amtskollegen Joe Biden sollen die Themen Atomwaffen, Wirtschaftssicherheit und regionale Zusammenarbeit stehen.Das teilte der stellvertretende Chef des nationalen Sicherheitsbüros, Kim Tae-hyo, am Mittwoch mit. Über die Vereinbarungen, die bei dem Spitzentreffen erzielt werden sollen, seien sich beide Seiten mit wenigen Ausnahmen so gut wie einig, hieß es weiter.Angesichts Anzeichen für einen siebten Atomtest in Nordkorea wollen Yoon und Biden bei ihrem Treffen am Samstag offenbar eine starke Abschreckung gegen Nordkorea betonen.Laut Kim gebe es einen Plan B, sollte Nordkorea während Bidens Besuch einen Waffentest unternehmen.Hinsichtlich der Sicherheit in der Wirtschaft werde ein komplementäres Kooperationssystem bei Forschung und Entwicklung zu Halbleitern und Batterien angestrebt. Biden will während des Besuchs auch einen Abstecher in die größte Batterie-Fabrik von Samsung Electronics in Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi machen.Nach weiteren Angaben des Sicherheitsberaters würden sich die Präsidenten auf eine Technologie-Allianz verständigen. Diese würde zusätzlich zur bereits bestehenden militärischen und wirtschaftlichen Allianz geschmiedet.Eine südkoreanische Beteiligung am Wirtschaftlichen Rahmenwerk für den Indopazifik (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF) und andere globale Fragen würden ebenfalls auf der Agenda stehen.Beide Präsidenten wollen die Ergebnisse ihres Gesprächs gleich im Anschluss daran auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vorstellen.