Wahlkampf für Kommunalwahlen am 1. Juni beginnt

Photo : KBS News

In Südkorea hat heute die offizielle Wahlkampfphase für die Kommunalwahlen und Nachwahlen am 1. Juni begonnen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission dürften die Kandidaten in den kommenden 13 Tagen, und damit bis zum 31. Mai, Wahlkampf machen.Über 7.600 Kandidaten in über 2.300 Wahlbezirken landesweit konnten damit um Mitternacht offiziell in ihren Wahlkampf starten.Im Wahlkampf dürfen sie an öffentlichen Orten Reden halten, Wahlkampfmobile und Lautsprecher einsetzen sowie Plakate aufhängen.Auch dürfen sie in Zeitungen oder im Fernsehen Werbung machen, bei Auftritten im Radio oder Fernsehen für sich werben und Wahlvideos über ihre Homepage oder die Medien verbreiten.Die Wahl gilt auch als Barometer der Zustimmung für die neue Regierung von Yoon Suk Yeol. Am Wahltag wird Yoon seit 22 Tagen im Amt sein.