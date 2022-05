Innerkoreanisches Nordkorea meldet über 260.000 weitere Fieber-Fälle

Nordkorea hat am Donnerstag über 260.000 Fieber-Fälle binnen eines Tages gemeldet.



Eine weitere Person sei an dem Fieber gestorben, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf die Zentrale für Epidemie-Prävention.



Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 18 Uhr am Mittwoch seien demnach 262.270 Menschen mit Fieber-Symptomen erfasst worden.



Insgesamt seien seit Ende April knapp zwei Millionen Fälle bekannt geworden. 1.238.000 der Erkrankten seien inzwischen genesen, rund 740.000 Menschen würden zurzeit noch medizinisch behandelt. 63 Menschen seien an dem Fieber gestorben.



Obwohl sich das Fieber oder Covid-19 in Nordkorea rapide ausbreitet, äußerten sich die Teilnehmer einer Politbürositzung am Dienstag zuversichtlich, die Krise selbstständig überwinden zu können.



Nordkoreas Epidemie-Zentrale macht keine Angaben dazu, wie viele der Toten und Fieberpatienten sich mit dem Covid-19-Erreger infizierten. Grund ist offenbar das Fehlen entsprechender Testausrüstung.



Experten außerhalb Nordkoreas gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, sodass die tatsächlichen Zahlen weitaus höher liegen dürften.