Neuer Verteidigungsminister führt mit US-Amtskollegen Antrittstelefonat

Photo : KBS News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben am Telefon über aktuelle Sicherheitsanliegen gesprochen.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass der neue Verteidigungsminister Lee Jong-sup am Mittwoch mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin ein Antrittstelefonat geführt habe.Beide Minister hätten darin übereingestimmt, dass die Situation in und außerhalb der Region, einschließlich der koreanischen Halbinsel, ernst sei. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass eine enge Kooperation zwischen Südkorea und den USA wichtiger denn je sei, so das Ministerium.Beide Verteidigungschefs wiesen darauf hin, dass eine Reihe von Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea und die jüngsten Vorbereitungen eines Atomtests provokative Akte seien, die die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien erhöhten und den internationalen Frieden und die Sicherheit erheblich bedrohten. Sie verurteilten diese aufs Schärfste, hieß es weiter.Nach weiteren Angaben diskutierten beide Minister über Angelegenheiten der bilateralen Allianz und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer starken gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft, um gemeinsam gegen Nordkoreas Drohungen vorgehen zu können. Lee betonte die Bedeutung des Einsatzes strategischer militärischer Mittel der USA.