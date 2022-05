Seoul: Indo-Pacific Economic Framework stellt keinen Ausschluss Chinas dar

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat betont, dass die US-Kooperationsoffensive Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) keinen Ausschluss Chinas darstelle.Mit China liefen Diskussionen über ein Folgeabkommen zum bilateralen Freihandelsabkommen, sagte Kim Tae-hyo, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater, am Mittwoch vor der Presse.Hintergrund sind Bedenken über Seouls Entscheidung für die Beteiligung an IPEF. Skeptiker meinen, dass die Beteiligung an einer Front gegen China zu dessen Widerstand führen werde und daher nicht im nationalen Interesse sei.Kim betonte hinsichtlich des Wirtschaftlichen Rahmenwerks für den Indopazifik, es gehe um den Aufbau eines neuen Organs zur Wirtschafts- und Handelskooperation und nicht um den Ausschluss Chinas.Neben der Frage des Dienstleistungsmarkts und der Investitionsförderung würden auch Diskussionen über die Marktöffnung für reibungslose sensible Lieferketten mit China geführt. In dieser Hinsicht brauche man IPEF nicht als Decoupling (Entkopplung) der Lieferketten unter Großmächten, als feindliches Decoupling, anzusehen, hieß es.Seine Äußerung bezieht sich anscheinend auf eine Bemerkung des chinesischen Außenministers Wang Yi in einem Videotelefonat mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Park Jin am Montag. Wang hatte gesagt, dass Südkorea und China den negativen Trend des Decoupling ablehnen und globale industrielle Lieferketten stabil aufrechterhalten sollten.