Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen unter 30.000 gesunken

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 30.000 gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht 28.130 neue Infektionsfälle, darunter 28.115 lokal übertragene und 15 eingeschleppte Fälle, bestätigt worden seien.Gegenüber dem Vortag wurden etwa 3.000 weniger Neuansteckungen gemeldet. Verglichen mit der Vorwoche sank die Zahl um rund 7.700 und gegenüber der vorletzten Woche um 14.000.Zudem wurde der niedrigste Stand an einem Donnerstag seit 15 Wochen verzeichnet.Bislang wurden insgesamt 17.889.849 Covid-19-Fälle in Südkorea gemeldet.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär versorgt werden, nahm um 39 auf 274 ab.Es gab 40 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Bisher wurden insgesamt 23.842 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.