Gemeinsame Division Südkoreas und der USA gründet Apache-Hubschrauber-Einheit

Photo : YONHAP News

Die Gemeinsame Division Südkoreas und der USA hat eine Einheit von Apache-Kampfhubschraubern gegründet.Nach Angaben der 2. Infanteriedivision der US-Streitkräfte in Südkorea feierte die gemeinsame Division am Dienstag auf der US-Militärbasis Camp Humphreys in Pyeongtaek die Gründung einer Staffel (Air Cavalry Squadron) aus Apache-Hubschraubern.Damit werden Apache-Hubschrauber dauerhaft in Südkorea stationiert sein. Bisher wurden sie innerhalb der gemeinsamen Division turnusmäßig eingesetzt.Laut dem Organ der US-Armee „Stars and Stripes“ besteht die neue Staffel aus ungefähr 500 Soldaten und 24 AH-64E-Hubschraubern.Apache-Hubschrauber werden auch für einen Sonderauftrag wie die Zerstörung eines nordkoreanischen Luftkissenfahrzeugs eingesetzt, das auf See einzudringen versucht. Es wird erwartet, dass mit der dauerhaften Stationierung von Apache-Hubschraubern die Fähigkeiten der US-Truppen in Korea für spezielle Operationen verbessert werden.