Internationales Pentagon: Nordkoreas ballistische Raketen könnten mehrheitlich Atomsprengköpfe tragen

Die meisten ballistischen Raketen Nordkoreas sind nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums in der Lage, Atomsprengköpfe zu transportieren.



Die entsprechende Einschätzung teilte John Plumb, ein hoher Pentagon-Beamter (Assistant Secretary of Defense) für Weltraumpolitik, in einer schriftlichen Aussage mit, die am Mittwoch einem Unterausschuss des Senats vorgelegt wurde.



Nordkorea verbessere, erweitere und diversifiziere weiterhin seine konventionellen und nuklearen Raketenfähigkeiten, was ein zunehmendes Risiko für das US-Festland und die US-Streitkräfte, Verbündeten sowie Partner in der Region darstelle, sagte er.



Plumb wies darauf hin, dass Nordkorea in den letzten Monaten Raketentests, einschließlich des Starts von Langstreckenraketen, vorangetrieben habe.



Nordkorea hat Technologien entwickelt, damit ballistische Mittel- und Langstreckenraketen, Interkontinentalraketen und U-Boot-gestützte Raketen nukleare Gefechtsköpfe tragen können. Das Land drohte jüngst damit, auch gegen Südkorea Atomwaffen einsetzen zu können, und erklärte die Absicht, auch Kurzstreckenraketen mit taktischen Atomwaffen auszurüsten.