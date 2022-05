Zeitung: Südkorea, USA und Japan koordinieren Verteidigungsministertreffen im Juni

Photo : Getty Images Bank

Südkorea, die USA und Japan haben laut einem Medienbericht eine Koordinierung begonnen, um im Juni in Singapur ein trilaterales Verteidigungsministertreffen abhalten zu können.Das schrieb die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ am Donnerstag.Dem Bericht zufolge werden die Verteidigungsminister der drei Länder am Asien-Sicherheitsgipfel, dem sogenannten Shangri-La-Dialog, teilnehmen, der vom 10. bis zum 12. Juni in Singapur geplant ist.Die drei Länder beraten, damit am Rande der Sicherheitskonferenz ihre Verteidigungschefs zu einem Treffen zusammenkommen.Das letzte Präsenztreffen der Verteidigungsminister Südkoreas, der USA und Japans fand im November 2019 statt.Der Shangri-La-Dialog ist ein jährlich stattfindendes Treffen, das vom Internationalen Institut für strategische Studien (IISS) Großbritanniens organisiert wird. Dazu kommen die Verteidigungsminister aus Asien, Europa und den USA zusammen, um über Sicherheitsangelegenheiten zu diskutieren.