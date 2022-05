Seoul will Ausdruck „Drei-Achsen-System“ wieder verwenden

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will von nun an den Ausdruck „Drei-Achsen-System koreanischen Stils“, darunter „Kill Chain“, offiziell wieder verwenden.Ein Beamter des Verteidigungsministeriums informierte am Donnerstag Journalisten über die Entscheidung. Künftig werde bei einer offiziellen Bekanntmachung auf Regierungsebene, einschließlich des Verteidigungsweißbuches, der Begriff „Drei-Achsen-System koreanischen Stils“ genutzt.Dabei handelt es sich um einen Plan zur Verstärkung der Militärkraft, der auf dem Kill Chain-System für einen Präventivschlag gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, der koreanischen Raketenabwehr und Fähigkeiten zur massiven Bestrafung und Vergeltung, Korea Massive Punishment and Retaliation, beruht.Auf den Ausdruck wurde zur Regierungszeit von Ex-Präsident Moon Jae-in mit Rücksicht auf die innerkoreanischen Beziehungen de facto verzichtet. Im Verteidigungsweißbuch 2020 wurden stattdessen die Formulierungen „strategisches Schlagsystem“ und „System zur Reaktion auf Atom- und Massenvernichtungswaffen“ verwendet.