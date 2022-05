Südkoreas Geheimdienst: Nordkorea schließt Vorbereitungen eines Atomtests ab

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS gibt es trotz der Corona-Ausbreitung Anzeichen für einen Raketenstart in Nordkorea.Nordkorea habe die Vorbereitungen eines Atomtests abgeschlossen und warte auf den richtigen Zeitpunkt.Entsprechendes habe der für Nordkorea zuständige Generaldirektor der Behörde in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses am Donnerstag gesagt, teilten die leitenden Ausschussmitglieder Ha Tae-keung und Kim Byung-kee mit.Auf die Frage nach der Möglichkeit, dass ein Raketenstart durch Nordkorea mit dem Südkorea-Besuch von US-Präsident Joe Biden zusammenfallen wird, sagte Kim, es seien Anzeichen beobachtet worden und die Vorbereitungen stünden kurz vor dem Abschluss. Es wäre daher nicht ungewöhnlich, wenn Nordkorea zu diesem Zeitpunkt eine Rakete starten und einen Atomtest unternehmen würde.Der Geheimdienst ging außerdem davon aus, dass die Corona-Welle in Nordkorea etwa Ende Mai oder Anfang Juni ihren Höhepunkt erreichen werde.