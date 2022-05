Innerkoreanisches Organisationen fordern beide Koreas zu zügiger Besprechung wegen Corona-Ausbreitung in Nordkorea auf

Südkoreanische Organisationen für Nordkorea-Hilfe haben die Behörden Süd- und Nordkoreas aufgefordert, angesichts der Corona-Ausbreitung in Nordkorea zügig Konsultationen zu führen.



Eine entsprechende Forderung unterbreiteten Bürgerorganisationen, darunter Korean NGO Council for Cooperation with North Korea, ein Beratungsgremium privater Organisationen für humanitäre Hilfe für Nordkorea, in einer Erklärung am Donnerstag.



Die Gruppen begrüßten, dass Präsident Yoon Suk Yeol in seiner Rede vor der Nationalversammlung am Montag die Bereitschaft bekundet hatte, Nordkorea Medikamente und Gesundheitspersonal zur Verfügung zu stellen. Zugleich betonten sie, dass Südkoreas Behörden mit Aufrichtigkeit und auf eine für Nordkorea akzeptable Weise Unterstützung anbieten sollten.



Sie betonten, zugleich, dass Nordkorea Südkoreas Angebot wohlwollend überprüfen sollte. Nordkorea wurde aufgerufen, auf Gespräche für die Gesundheit der Einwohner auf der koreanischen Halbinsel und den Frieden bedingungslos und aktiv einzugehen.