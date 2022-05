USA warnen vor möglichen Provokationen Nordkoreas während Bidens Asien-Reise

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater der USA hat wiederholt davor gewarnt, dass Nordkorea während der Reise von Präsident Joe Biden nach Südkorea und Japan einen Atomtest oder einen Test einer Langstreckenrakete unternehmen kann.Man habe gewarnt, dass es während des Aufenthalts in Südkorea oder Japan eine wirkliche Gefahr geben könne, sagte Jake Sullivan Reportern an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Südkorea.Dies könnte der siebte Atomtest oder ein Raketentest sein. Nordkorea habe in diesem Jahr Raketentests unternommen. Nordkorea habe in den Jahrzehnten für die Entwicklung der militärischen Kraft und Provokationen Raketentests unternommen. Man sei auf diese Eventualitäten vorbereitet, betonte Sullivan.Er bekräftigte auch, dass die USA sich mit Südkorea und Japan eng abstimmen würden. Die USA wüssten, dass sie nicht nur mit den Verbündeten, sondern auch mit China kooperieren sollten. Dies (Nordkoreas Provokationen) lasse nicht nur den Mut der USA für die Verteidigung der Verbündeten wachsen, sondern könne auch Korrekturen der militärischen Haltung der USA in der Region veranlassen, hieß es.