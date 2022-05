Weißes Haus: Biden wird am Sonntag Chef der Hyundai Motor Group treffen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden wird sich laut dem Weißen Haus während seines Besuchs in Südkorea auch mit dem Vorsitzenden der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, treffen.Laut Reuters teilte der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass Biden am Sonntag in Seoul mit Chung zusammenkommen werde. Der Präsident werde sich für die Entscheidung des Konzerns bedanken, im US-Bundesstaat Georgia sieben Milliarden Dollar zu investieren.Die Nachrichtenagentur AP hatte am 13. Mai berichtet, dass Hyundai Motor während des Südkorea-Besuchs von Biden seinen Plan bekannt geben werde, für sieben Milliarden Dollar eine Elektroauto-Fabrik in Georgia zu bauen.Das Büro des Gouverneurs von Georgia, Brian Kemp, kündigte am Mittwoch in einer Pressemitteilung an, dass es in Bryan County in der Nähe der Hafenstadt Savannah eine wichtige Pressekonferenz geben werde, die mit Bidens Besuch in Südkorea zusammenfallen werde. Mehrere lokale Medien hatten berichtet, dass Hyundais E-Autowerk in Bryan County gebaut würde.AP hatte unter Berufung auf eine Quelle gemeldet, dass mit Hyundais Investitionen 8.500 Arbeitsplätze geschaffen würden.