Südkorea will Gesetzesänderung für Freihandelspakt mit Kambodscha auf den Weg bringen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Finanzministerium will eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen, damit das Freihandelsabkommen mit Kambodscha implementiert werden kann.Das Ministerium kündigte in diesem Zusammenhang entsprechende Änderungen der Durchführungsverordnung und -bestimmung zum Zollgesetz an.Der bilaterale Freihandelspakt zwischen Südkorea und Kambodscha soll bald in Kraft treten.Die geänderten Verordnungen betreffen Regelungen zu den Zollsätzen für Importe aus Kambodscha sowie ein flexibles Zollverfahren. Dazu zählen ein Notfall-Zoll, sollte die einheimische Industrie wegen steigender Importe bestimmter Waren Schaden nehmen. Auch ein Ausgleichszoll für Importwaren, die dank staatlicher Exportsubventionen zu niedrigeren Preisen exportiert werden, ist vorgesehen.Zudem wurden die vereinbarten Zollsätze für etwa 11.000 Artikel berücksichtigt. Demnach werden die Zölle für 95,6 Prozent der Waren aus Kambodscha nach dem Inkrafttreten des FHA schrittweise abgeschafft oder gesenkt.Nach der bis zum 3. Juni laufenden Ankündigungsfrist werden die Änderungen nach einer Beratung im Kabinett mit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens wirksam.