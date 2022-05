Seoul: Freizügigkeit nordkoreanischer Flüchtlinge sollte gewährleistet werden

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat sich für die Freizügigkeit nordkoreanischer Flüchtlinge ausgesprochen.Das Ministerium reagierte damit auf Berichte, nach denen jüngst mehrere nordkoreanische Flüchtlinge in der chinesischen Grenzstadt Dandong festgenommen worden seien.Der Sachverhalt solle mit den zuständigen Ministerien geklärt werden, sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Cha Duck-chul am Freitag vor der Presse.Das Gesetz zu nordkoreanischen Flüchtlingen schreibe vor, dass Südkorea für den Schutz und die Unterstützung der nordkoreanischen Flüchtlinge im Ausland keine diplomatischen Bemühungen scheuen dürfe. Diplomatische Anstrengungen erfolgten auf der Grundlage der Position, dass nordkoreanische Flüchtlinge im Ausland ihren Aufenthaltsort frei wählen können müssten, hieß es.Mehreren Quellen in Dandong zufolge wurden am Mittwoch in der Nähe von Langtou zwei nordkoreanische Flüchtlinge, die über die nordkoreanische Insel Hwanggumpyong im Grenzfluss Amnok (Yalu) nach China gekommen waren, festgenommen. Zuvor seien fünf Nordkoreaner bei der Grenzüberquerung nach Dandong ertappt worden. Drei von ihnen seien festgenommen worden, während zwei Nordkoreaner vor den Grenzern geflohen seien.Beobachter gehen davon aus, dass wegen der Warenknappheit aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 immer mehr Menschen aus Nordkorea flüchten wollen.