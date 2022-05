Kultur 7.000 ausländische Ehrenbotschafter werben für koreanische Kultur

7.000 ausländische Ehrenbotschafter werden weltweit für die koreanische Kultur werben.



Eine Zeremonie aus diesem Anlass veranstaltete der Koreanische Kultur- und Informationsdienst (KOCIS) des Kulturministeriums am Freitag. 7.000 in verschiedenen Ländern ausgewählte Ehrenbotschafter würden sich dafür einsetzen, Korea bekannter zu machen.



Zu ihnen zählt die 12. Klasse von 4.834 ehrenamtlichen Reportern für das vom KOCIS betriebene Internetportal Korea.net, die in 122 Ländern ausgewählt wurden. Alle anderen gehören zur 3. Klasse von 1.856 PR-Aktivisten für die koreanische Kultur, die in 103 Ländern ausgewählt wurden.



Die Ehrenbotschafter werden ein Jahr lang zur Bekanntmachung Südkoreas verschiedene Contents im Zusammenhang mit dem Land in Form von Medienberichten, Fotos und Videos produzieren und Aktivitäten für Kommunikation und Austausch mit Menschen weltweit durchführen.