US-Präsident Joe Biden zu Besuch in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden ist am Freitag zu einem Besuch in Südkorea eingetroffen.Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Nachmittag auf der US-Luftwaffenbasis Osan in Pyeongtaek, südlich der Hauptstadt Seoul.Es ist Bidens erste Asien-Reise seit seinem Amtsantritt im Januar letzten Jahres.Biden wird bis Sonntag in Südkorea bleiben. An dem Tag wird er nach Japan fliegen, wo er bis Dienstag bleiben wird.Bidens Südkorea-Besuch erfolgt nur elf Tage nach dem Amtsantritt von Präsident Yoon Suk Yeol.Unmittelbar nach der Ankunft wird Biden als ersten offiziellen Termin die Halbleiterfabrik von Samsung Electronics in Pyeongtaek besuchen. Als Hintergrund wird die wirtschaftliche Sicherheit, einschließlich der globalen Lieferketten, genannt. Yoon wird ebenfalls vor Ort sein. Der Vizevorsitzende des Elektronikriesen, Lee Jae-yong, wird beide Präsidenten begleiten.Biden und Yoon werden am Samstag am Sitz des Präsidialamtes im Seouler Bezirk Yongsan zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammenkommen. Das Treffen soll 90 Minuten dauern und sich aus einem Gespräch im kleinen Kreis, einer lockeren Unterhaltung und einem Gespräch im erweiterten Kreis zusammensetzen. Anschließend werden beide Staatschefs in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Gesprächsergebnisse vorstellen.Auf der Tagesordnung werden voraussichtlich die Verstärkung des bilateralen Bündnisses, das Vorgehen gegen Nordkoreas Atomwaffen, die wirtschaftliche Sicherheit und die regionale Kooperation stehen.