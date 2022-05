Präsident Yoon und US-Amtskollege Biden besuchen Chip-Fabrik von Samsung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden haben am Freitag die Chip-Fabrik von Samsung Electronics in Pyeongtaek besucht.Dort wurden sie vom Vizevorsitzenden des Unternehmens, Lee Jae-yong, rund 20 Minuten lang durch die Fabrik geführt.Im Anschluss an die Besichtigung äußerten sich die Präsidenten zur bilateralen Zusammenarbeit bei Halbleitern und Lieferketten.Yoon habe laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap gesagt, dass das bilaterale Verhältnis aus Anlass des Besuchs auf der Grundlage hochmoderner Technologie und Lieferketten neu geboren werden möge.Er bitte Biden um verschiedene Anreize für südkoreanische Halbleiter-Unternehmen, die in den USA investieren wollten. Auch umgekehrt bitte er um das Interesse Amerikas an Materialien und Ausrüstung für die Chipherstellung in Südkorea.Seine Regierung wolle die Halbleiterindustrie als „Sicherheitsressource“ begreifen und „mutige Anreize“ geben.Biden habe darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie rechtzeitig vor dem „brutalen und unprovozierten“ Angriff des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine die Fragilität enger Lieferketten offengelegt habe. Die wirtschaftliche und nationale Sicherheit dürfe nicht von Staaten abhängig seien, die nicht dieselben Werte teilten. Um dies sicherzustellen, würden die USA mit engen Partnern wie Südkorea für die Stärkung von Lieferketten zusammenarbeiten.Bidens Besuch der Chip-Fabrik wird eine große symbolische Bedeutung beigemessen. Dies vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wettbewerbs mit China angesichts des Halbleitermangels und Lieferengpässen bei anderen wichtigen Materialien.Samsung betreibt in Pyeongtaek, rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Seoul entfernt, die weltgrößte Chipfabrik. 15 Prozent der weltweit produzierten Chips stammen von dort.Südkorea hat am Weltmarkt für Computerchips einen Anteil von 19,9 Prozent und liegt damit auf Platz zwei hinter den USA mit 49,8 Prozent, berichtete Yonhap unter Berufung auf Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes. Bei Speicherchips sei Südkorea mit einem Anteil von 59 Prozent Weltmarktführer.