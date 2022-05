Präsident Yoon ernennt Han Duck-soo formell zum Ministerpräsidenten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Han Duck-soo formell zum Ministerpräsidenten ernennt.Yoon überreichte Han die Ernennungsurkunde am Samstagmorgen, nachdem dessen Ernennung am Freitag von der Nationalversammlung in einer Abstimmung bestätigt worden war.Hans erster Termin nach dem Amtsantritt ist ein Besuch auf dem Nationalfriedhof Seoul am Nachmittag.Am Sonntag wird er Sitzungen zu Strategien für die Wirtschaft und den Umgang mit Covid-19 leiten.Seine Antrittsfeier ist für Montag geplant. Im Anschluss daran will er in Gimhae einer Gedenkzeremonie für den früheren Präsidenten Roh Moo-hyun beiwohnen.Han diente unter Roh als Finanzminister und Ministerpräsident.