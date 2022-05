Präsident Yoon und US-Amtskollege Biden beginnen Gespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und US-Amtskollege Joe Biden haben in Seoul Gespräche aufgenommen.Das erste Gipfeltreffen der beiden begann um 13.32 Uhr in Yoons Büro im Viertel Yongsan.Geplant ist ein 90-minütiger Dialog, der ein Treffen in einer kleinen Gruppe, ein Einzelgespräch und ein Gespräch im erweiterten Kreis umfassen wird, bei dem auch mehrere Berater der Präsidenten anwesend sein werden.Wichtigste Themen des Gipfels sind voraussichtlich die nordkoreanische Nuklearfrage und die regionale Zusammenarbeit.Biden war am Freitag zu seinem Besuch in Südkorea eingetroffen. Am Sonntag wird er nach Japan fliegen.